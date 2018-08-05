ЦСКА - "Ростов" - 0:1 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча второго тура чемпионата России между ЦСКА и "Ростовом" (0:1).
Видео: ЦСКА - "Ростов".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|2
|Ростов
|2
|6
|3
|Рубин
|2
|4
|4
|Спартак Москва
|2
|4
|5
|Оренбург
|2
|3
|6
|Анжи
|1
|3
|7
|Краснодар
|2
|3
|8
|Динамо Москва
|2
|2
|9
|Локомотив Москва
|2
|2
|10
|ЦСКА Москва
|2
|1
|11
|Крылья Советов
|2
|1
|12
|Уфа
|1
|1
|13
|Арсенал Тула
|2
|1
|14
|Ахмат
|1
|0
|15
|Урал
|2
|0
|16
|Енисей Красноярск
|1
|0