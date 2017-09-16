ЦСКА - "Ростов" - 2:0 (обзор)

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ЦСКА - "Ростов" - 2:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 10-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Ростовом" (2:0).

Видео: ЦСКА - "Ростов".

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2 Краснодар 10 21
3 Локомотив Москва 9 20
4 ЦСКА Москва 10 19
5 Ростов 10 16
6 Рубин 9 14
7 Ахмат 9 13
8 Спартак Москва 9 12
9 Арсенал Тула 10 11
10 Уфа 9 10
11 Урал 9 10
12 Динамо Москва 10 9
13 Тосно 9 8
14 СКА Хабаровск 9 7
15 Анжи 10 7
16 Амкар 9 5
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