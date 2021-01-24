ЦСКА - сборная свободных агентов - 7:0 (видеообзор матча)

Пресс-служба ЦСКА на канале клуба в YouTube опубликовала видеообзор товарищеского матча со сборной свободных агентов. Встреча состоялась в испанском Кампоаморе в рамках учебно-тренировочного сбора и завершилась победой "армейцев" со счетом 7:0.

Победу московскому клубу принесли голы Федора Чалова, Хердура Магнуссона, Ильзата Ахметова, Арнора Сигурдссона, Николы Влашича, Алана Дзагоева и Ильи Шкурина.

После 19 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстает от лидирующего "Зенита" на четыре очка.

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