ЦСКА сделал большое предложение полузащитнику "Лилля" Шеке
Фото: инстаграм Шеки\Автор неизвестен
Московский ЦСКА заинтересован в подписании португальского хавбека "Лилля" Шеки и уже начала работу в этом направлении, сообщает "Чемпионат".
По информации источника, российский клуб сделал полузащитнику предложение о лично контракте сроком на 4,5 года с зарплатой 12 миллионов евро за весь срок договора.
Отмечается, что ранее футболист уже дал понять, что готов играть в составе ЦСКА, но официального ответа от представителей Шеки армейцы до сих пор не получали.
По этой причине в данный момент ЦСКА работает над другими сделками.
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