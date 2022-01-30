ЦСКА сделал большое предложение полузащитнику "Лилля" Шеке

Фото: инстаграм Шеки\Автор неизвестен

Московский ЦСКА заинтересован в подписании португальского хавбека "Лилля" Шеки и уже начала работу в этом направлении, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, российский клуб сделал полузащитнику предложение о лично контракте сроком на 4,5 года с зарплатой 12 миллионов евро за весь срок договора.

Отмечается, что ранее футболист уже дал понять, что готов играть в составе ЦСКА, но официального ответа от представителей Шеки армейцы до сих пор не получали.

По этой причине в данный момент ЦСКА работает над другими сделками.

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