ЦСКА сделал крупное предложение по хавбеку "Баварии"

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ЦСКА сделал крупное предложение по хавбеку "Баварии"

Фото: инстаграм Микаэля Кюизанса/Автор неизвестен

Московский ЦСКА проявляет интерес к французскому полузащитнику мюнхенской "Баварии" Микаэлю Кюизансу, сообщает Sky Sport Deutschland.

По сведениям источника, российский клуб уже сделал предложение о покупке футболиста в зимнее трансферное окно. "Бавария" готова продать хавбека за 10 миллионов евро. Игроком также интересуются "Венеция", "Труа" и "Метц".

В нынешнем сезоне 22-летний Кюизанс провел за "Баварию" два матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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