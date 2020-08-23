ЦСКА сделал новое предложение по трансферу аргентинца Веры

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ЦСКА сделал новое предложение по трансферу аргентинца Веры

Московский ЦСКА не оставляет попыток приобрести полузащитника "Аргентинос Хуниорс" Фаусто Веру, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, российский клуб предлагает за футболиста шесть миллионов евро, а также 20 процентов от суммы последующего трансфера хавбека. Аргентинцы оценивают своего игрока в 10 миллионов евро.

20-летний Вера является воспитанником "Аргентинос Хуниорс". Всего за клуб он провел 26 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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