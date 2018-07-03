ЦСКА сделал предложение форварду сборной Уругвая

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ЦСКА сделал предложение форварду сборной УругваяМосковский ЦСКА сделал предложение уругвайскому форварду Абелю Эрнандесу, ныне имеющему статус свободного агента.

Так, по сведениям TuttoMercatoWeb, армейцы готовы подписать с 27-летним нападающим контракт сроком на три года и окладом в размере три миллиона евро за сезон.

В прошлом сезоне Эрнандес, не попавший в заявку своей сборной на ЧМ в Россию, забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах за "Халл Сити".

Напомним, мать Головина подтвердила переговоры между "Челси" и ЦСКА по ее сыну. | soccernews.ru

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