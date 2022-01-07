ЦСКА сделал предложение хавбеку "Лилля"

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ЦСКА сделал предложение хавбеку "Лилля"

Фото инстаграм Юсуфа Языджи

Адем Чебеджи, агент полузащитника "Лилля" Юсуфа Языджи, заявил, что московский ЦСКА вышел с конкретным предложением на его клиента.

"Мы получили предложение от ЦСКА, но это только начало. У нас есть много других предложений. Мы находимся на этапе оценки", - сказал агент.

В текущем сезоне Языджи сыграл за "Лилль" 22 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро. 

Ранее сообщалось об интересе к турку со стороны "Ньюкасла" и "Галатасарая".

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