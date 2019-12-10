ЦСКА сделал крупное предложение о приобретении Боженика

Московский ЦСКА работает над трансфером форварда "Жилины" Роберта Боженика.

По информации Sport.sk, армейцы сделали конкретное предложение о приобретении игрока за 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что столичный клуб пытается арендовать 20-летнего словака с правом выкупа.

Боженик - воспитанник "Жилины", за основную команду выступает с июля 2018 года, сыграл 58 матчей и забил 19 голов.

Рыночная стоимость форварда оценивается в 650 тысяч евро.

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