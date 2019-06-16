ЦСКА сделал предложение о выкупе Влашича
ЦСКА намерен выкупить у "Эвертона" права на хавбека Николу Влашича.
Как сообщает HITC, "армейцы" предложили за 21-летнего хорвата 13,5 миллиона евро. Отмечается, что "ириски" готовы отпустить игрока в московский клуб, если только не получат более выгодное предложение.
На Влашича также претендует "Ньюкасл", однако клуб не готов перебить предложение ЦСКА.
В минувшем сезоне Влашич провел за ЦСКА 31 игру, забил 8 голов и отдал 7 ассистов.
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|Оренбург
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