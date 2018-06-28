ЦСКА сделал предложение по Нойштедтеру

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ЦСКА сделал предложение по Нойштедтеру

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер может продолжить карьеру в России.

Как сообщает Fotomac, в услугах игрока заинтересован ЦСКА, который уже предложил турецкому клубу 7 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Нойштедтера 5 голов в 44 матчах.

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