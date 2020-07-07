ЦСКА сделал предложение по трансферу аргентинского форварда
Московский ЦСКА работает над трансфером нападающего "Сан Лоренцо" Адольфо Гайча, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, армейцы уже сделали конкретное предложение о приобретении аргентинца в размере 8 миллионов евро.
"Сан Лоренцо" не спешит отвечать согласием, поскольку знает об интересе к 21-летнему футболисту со стороны многих европейских клубов.
В составе команды из Буэнос-Айреса Гайч пока забил только 7 голов в 27 матчах.
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