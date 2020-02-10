ЦСКА сделал предложение по трансферу бразильца Кака
Московский ЦСКА ведет переговоры по трансферу защитника "Крузейро" Кака Жуниору, сообщает Superesportes.
По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и предложил за него четыре миллиона евро. Стоит отметить, что "Крузейро" принадлежит только 60 процентов права на игрока. Еще 30 процентами владеет международный инвестиционный фонд, а 10% - сам футболист.
20-летний Кака является воспитанником "Крузейро". Всего он провел за клуб 22 матча во всех турнирах и забил один гол.
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|ЦСКА Москва
|19
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|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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|19
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