ЦСКА сделал предложение по трансферу бразильца Кака

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ЦСКА сделал предложение по трансферу бразильца Кака

Московский ЦСКА ведет переговоры по трансферу защитника "Крузейро" Кака Жуниору, сообщает Superesportes.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и предложил за него четыре миллиона евро. Стоит отметить, что "Крузейро" принадлежит только 60 процентов права на игрока. Еще 30 процентами владеет международный инвестиционный фонд, а 10% - сам футболист.

20-летний Кака является воспитанником "Крузейро". Всего он провел за клуб 22 матча во всех турнирах и забил один гол.

Не пропустите: ЦСКА хочет перехватить трансферную цель "Реала" и "Барселоны". | http://soccernews.ru 

 
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