ЦСКА сделал предложение по трансферу форварда сборной Турции
Московский ЦСКА ведет переговоры по трансферу турецкого нападающего ливерпульского "Эвертона" Дженку Тосуну, сообщает журналист Гекмен Озкан в своем Twitter.
По сведениям издания, ЦСКА уже сделал предложение по трансферу форварда. "Эвертон" готов отпустить Тосуна в аренду, но хочет, чтобы новый клуб полностью платил ему зарплату около четырех миллионов евро в год.
29-летний Тосун выступает за "Эвертон" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб семь матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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