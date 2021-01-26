ЦСКА сделал предложение по трансферу форварда сборной Турции

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ЦСКА сделал предложение по трансферу форварда сборной Турции

Московский ЦСКА ведет переговоры по трансферу турецкого нападающего ливерпульского "Эвертона" Дженку Тосуну, сообщает журналист Гекмен Озкан в своем Twitter.

По сведениям издания, ЦСКА уже сделал предложение по трансферу форварда. "Эвертон" готов отпустить Тосуна в аренду, но хочет, чтобы новый клуб полностью платил ему зарплату около четырех миллионов евро в год.

29-летний Тосун выступает за "Эвертон" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб семь матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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