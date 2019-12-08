ЦСКА сделал предложение по трансферу лучшего бомбардира ФНЛ

ЦСКА хочет купить нападающего "Торпедо" Ивана Сергеева, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, московский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 400 тысяч евро.

24-летний Сергеев является воспитанником череповецкого футбола. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей в ФНЛ и забил 13 голов. Сергеев делит первое место в гонке бомбардиров ФНЛ с форвардом "Спартака-2" Александром Руденко.

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