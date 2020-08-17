ЦСКА сделал предложение "Спортингу" по трансферу Палиньи

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ЦСКА сделал предложение "Спортингу" по трансферу Палиньи

ЦСКА рассчитывает в ближайшее время усилить линию полузащиты. В связи с этим клуб нацелился на хавбека "Спортинга" Жоау Палинью.

Как сообщает O Jogo, за португальского футболиста армейцы уже предложили 10 миллионов евро, однако "львы" хотят выручить от продажи своего воспитанника не менее 15 миллионов.

За ситуацией вокруг 25-летнего игрока также следит английский "Вулверхэмптон".

Палинья с лета 2018 года выступал за "Брагу" на правах аренды, сыграл 76 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

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