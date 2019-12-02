ЦСКА сенсационно проиграл тульскому "Арсеналу"

В матче 18-го тура чемпионата России московский ЦСКА на своем поле потерпел поражение от тульского "Арсенала" со счетом 0:1. Единственный гол в начале второго тайма забил Даниил Лесовой.

ЦСКА Москва – "Арсенал" Тула - 0:1 (0:0)

Гол: Лесовой, 52 - 0:1

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Карпов (Бийол, 67), Магнуссон, Фернандес, Бистрович, Обляков, Влашич, Кучаев (Ахметов, 57), Дзагоев (Сигурдссон, 78), Чалов.

"Арсенал": Шамов, Альварес, Комбаров, Беляев, Бауэр, Ткачев (Лесовой, 31), Костадинов, Горбатенко, Чаушич, Григалава, Луценко (Ломовицкий, 83).

Не пропустите: Влашич стал лучшим игроком ЦСКА в ноябре. | http://soccernews.ru