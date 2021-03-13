ЦСКА сенсационно проиграл тульскому "Арсеналу"
В рамках 22-го тура РПЛ ЦСКА в гостях потерпел поражение от тульского "Арсенала" со счётом 1:2.
"Канониры" в конце первого тайма забили два гола и держали преимущество до 90-й минуты, пока Наир Тикнизян не отквитал один мяч. Однако спасти ничью армейцам не удалось, несмотря на два удаления в составе хозяев поля.
"Арсенал" – ЦСКА - 2:1
Голы: 1:0 – 42, пенальти Пантелеев, 2:0 – 45 Ломовицкий, 2:1 – 90 Тикнизян.
"Арсенал": Шамов, Григалава, Бауэр, Довбня, Рассказов, Ломовицкий, Костадинов (Коновалов, 70), Чаушич, Пантелеев (Панченко, 79), Хлусевич (Кангва, 79; Громыко, 87), Луценко (Джорджевич, 88).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Щенников, 26), Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов (Сигурдссон, 61), Ахметов (Чалов, 61), Марадишвили, Влашич, Кучаев (Обляков, 46), Эджуке (Тикнизян, 84), Рондон.
Удаления: Громыко (90+1), Довбня (90+4).
ЦСКА остался на втором месте в турнирной таблице РПЛ, а "Арсенал" поднялся с 15-й на 14-ю строчку.
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