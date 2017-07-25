ЦСКА: "Серии начинаются и заканчиваются, а лучшие всегда остаются лучшими"



Пресс-служба ЦСКА прокомментировала окончание неудачной серии вратаря Игоря Акинфеева в матчах основных и квалификационных раундов Лиги чемпионов.

"Серии начинаются и заканчиваются, а лучшие всегда остаются лучшими", - говорится в официальном Instagram ЦСКА.

Напомним, что ЦСКА обыграл АЕК (2:0) в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов и, тем самым, прервал антирекорд голкипера, который пропускал голы в 43 матчах подряд.

Впрочем, серия только в основном раунде Лиги чемпионов (39 матчей) пока что продолжается.

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