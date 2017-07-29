ЦСКА – "СКА-Хабаровск" - 2:0 (обзор)

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ЦСКА – "СКА-Хабаровск" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча третьего тура чемпионата России между ЦСКА и "СКА-Хабаровском".

Не пропустите: Победа на классе: ЦСКА выигрывает у "СКА-Хабаровск". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ахмат 3 9
2 Локомотив Москва 2 6
3 ЦСКА Москва 3 6
4 Краснодар 2 6
5 Зенит Санкт-Петербург 2 6
6 Уфа 3 5
7 Урал 3 5
8 Рубин 3 3
9 Арсенал Тула 3 3
10 Анжи 2 3
11 Спартак Москва 2 2
12 Динамо Москва 3 1
13 Ростов 2 1
14 Амкар 2 0
15 Тосно 2 0
16 СКА Хабаровск 3 0
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