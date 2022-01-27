ЦСКА следит за вингером "Сантоса"

Фото твиттер "Сантоса"

Московский ЦСКА входит в число претендентов на правого флангового нападающего "Сантоса" Мариньо.

По информации Goal.com, 31-летний футболист интересен армейцам, "Фламенго" и клубам из ОАЭ.

Сообщается, что приоритет "рыб" - продажа игрока за границу.

Мариньо сыграл за "Сантос" 112 матчей, забил 41 гол и сделал 17 ассистов. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.

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