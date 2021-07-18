ЦСКА снизил цену на Влашича

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ЦСКА снизил цену на Влашича Фото: инстаграм Влашича

Переговоры между "Миланом" и ЦСКА по трансферу хавбека Николы Влашича сдвинулись с мертвой точки.

По сведениям Tuttimercatoweb, "армейцы" снизили цену на игрока с 35 миллионов евро до 30 миллионов. Также ЦСКА готов отпустить хорвата в аренду с обязательством выкупа.

Влашич перебрался в ЦСКА летом 2018 года. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

В прошлом сезоне на счету Влашича 12 голов и 6 ассистов в 34 играх.

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