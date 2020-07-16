ЦСКА снова лидирует в гонке за Гайчем

Теги цска москвасан лоренцоадольфо гайчтрансферы

ЦСКА снова лидирует в гонке за Гайчем

Московский ЦСКА опережает конкурентов в борьбе за форварда "Сан Лоренцо" Адольфо Гайча, утверждает Clarin.

По информации источника, армейцы убедили 21-летнего футболиста продолжить карьеру в России за счёт улучшения личных условий контракта.

ЦСКА заплатит за аргентинца 8,5 миллионов евро, а также переведёт "Сан Лоренцо" 20 процентов от суммы последующей перепродажи нападающего.

Ожидается, что окончательно трансфер Гайча будет согласован сегодня.

Не пропустите: Гайч высказался о возможном трансфере в ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Агент подтвердил переход Гайча в ЦСКА

Агент подтвердил переход Гайча в ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 23 48
2 Ривер Плейт Ривер Плейт 23 47
3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 23 39
4 Расинг Клуб Расинг Клуб 23 39
5 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 23 39
6 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 23 36
7 Ланус Ланус 23 36
8 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 23 36
9 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 23 36
10 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 23 35
11 Арсенал Арсенал 23 34
12 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 23 34
13 Эстудиантес Эстудиантес 23 30
14 Индепендьенте Индепендьенте 23 29
15 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 29
16 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 23 27
17 Банфилд Банфилд 23 26
18 К Кордоба Сантьяго К Кордоба Сантьяго 23 26
19 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 23 23
20 Патронато Парана Патронато Парана 23 23
21 Уракан Уракан 23 22
22 Альдосиви Альдосиви 23 22
23 Колон Колон 23 18
24 Годой Крус Годой Крус 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов