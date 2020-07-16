ЦСКА снова лидирует в гонке за Гайчем

Московский ЦСКА опережает конкурентов в борьбе за форварда "Сан Лоренцо" Адольфо Гайча, утверждает Clarin.

По информации источника, армейцы убедили 21-летнего футболиста продолжить карьеру в России за счёт улучшения личных условий контракта.

ЦСКА заплатит за аргентинца 8,5 миллионов евро, а также переведёт "Сан Лоренцо" 20 процентов от суммы последующей перепродажи нападающего.

Ожидается, что окончательно трансфер Гайча будет согласован сегодня.

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