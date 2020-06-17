ЦСКА снял яркое видео о фанатах клуба

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ЦСКА снял яркое видео о фанатах клуба

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала яркое видео о фанатах московского клуба.

"Впервые на клубном канале в России! Возвращению российского чемпионата посвящается - спецвыпуск "Влога на карантине", который полностью посвящен фанатам ПФК ЦСКА. В этом выпуске: самые яркие перфомансы фанатки, как заводить целые стадионы, истории выездов от фанатов со стажем, как меняется культура боления, Акинфеев — на "теле" болельщиков, путь от фаната до шеф-редактора CSKA TV", - говорится в описании видео.

После 22 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч московский клуб проведет на своем поле против лидирующего "Зенита". Поединок состоится в Москве 20 июня.

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