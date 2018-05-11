ЦСКА собирается снизить зарплату футболистам



ЦСКА хочет продлить контракты с несколькими основными футболистами, но с понижением зарплаты, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, армейский клуб предложит новые соглашения защитникам Георгию Щенникову, Алексею и Василию Березуцким, Сергею Игнашевичу, а также полузащитнику Бибрасу Натхо. Возможно переговоры также с хавбеком Понтусом Вернблумом, но он, скорее всего покинет клуб.

При этом армейцы точно расстанутся с нападающим Ахмедом Мусой, так как его арендный договор истекает по окончании сезона, а на выкуп трансфера у клуба нет средств.

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