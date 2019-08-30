ЦСКА согласовал аренду бразильского хавбека

Хавбек "Васко да Гама" Лукас Сантос, судя по всему, присоединится к ЦСКА.

Как сообщает Globo Esporte, "армейцы" арендуют 20-летнего бразильца до конца года с правом последующего выкупа. Переговоры между клубами находятся в завершающей стадии. 31 августа игрок со своим агентом отправится в Москву.

Напомним, что ЦСКА пытался приобрести Сантоса прошлой зимой, но не смог согласовать сумму сделки.

Лукас Сантос выступает за "Васко да Гама" с 2018 года. За это время он провел 13 матчей.

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