ЦСКА согласовал аренду Языджи

Фото: инстаграм Языджи\Автор неизвестен

Московский ЦСКА достиг соглашения об аренде турецкого хавбека "Лилля" Юсуфа Языджи, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, аренда будет рассчитана до конца нынешнего сезона и в ней будет присутствовать опция выкупа в размере 12 миллионов евро.

Отмечается, что при выполнении оговоренных условий, опция выкупа станет обязательной. Сообщается, что игрок сборной Турции уже завершил прохождение медицинского осмотра для армейцев.

В текущем сезоне Языджи сыграл 22 матча за "догов" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал один ассист.

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