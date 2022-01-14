ЦСКА согласовал аренду Языджи
Фото: инстаграм Языджи\Автор неизвестен
Московский ЦСКА достиг соглашения об аренде турецкого хавбека "Лилля" Юсуфа Языджи, сообщает "Чемпионат".
По информации источника, аренда будет рассчитана до конца нынешнего сезона и в ней будет присутствовать опция выкупа в размере 12 миллионов евро.
Отмечается, что при выполнении оговоренных условий, опция выкупа станет обязательной. Сообщается, что игрок сборной Турции уже завершил прохождение медицинского осмотра для армейцев.
В текущем сезоне Языджи сыграл 22 матча за "догов" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал один ассист.
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