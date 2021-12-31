ЦСКА согласовал контракт с парагвайским хавбеком

Фото инстаграм Хесуса Медины

Московский ЦСКА близок к подписанию полузащитника Хесуса Медины, сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

По данным инсайдера, стороны устно договорились об условиях личного контракта, рассчитанного до лета 2025 года.

24-летний парагваец присоединится к армейцам на правах свободного агента.

Рыночная стоимость Медины - 5 миллионов евро. В составе "Нью-Йорк Сити" он забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 119 матчах.

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