ЦСКА согласовал переход Эрнандеса

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ЦСКА согласовал переход Эрнандеса

ЦСКА согласовал переход бывшего нападающего "Халла" Абеля Эрнандеса.

Как сообщают российские СМИ, агент 27-летнего уругвайца побывал в Москве и уладил с армейским клубом все детали сотрудничества.

Ожидается, что стороны заключат контракт до лета 2022 года. Ранее стало известно, что зарплата Эрнандеса в ЦСКА составит три миллиона евро в год, также футболист получит пять миллионов в качестве подъёмных.

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