ЦСКА согласовал подписание лидера атак "Шахтера"

Московский ЦСКА согласовал подписание форварда донецкого "Шахтера" Факундо Феррейры, информирует zvezda-fc.ru.

Так, по сведениям источника, 27-летний нападающий "горняков", который этим летом станет свободным агентом, и армейцы уже согласовали все детали будущего контракта. В ближайшее время аргентинец пройдет медосмотр в новом клубе, после чего официально оформит свой переход.

В завершившемся сезоне Феррейра забил 30 мячей и сделал 5 результативных передач в 42 матчах за "Шахтер".

Напомним, ЦСКА нацелился на форварда "Зенита". | soccernews.ru