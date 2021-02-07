ЦСКА согласовал трансфер экс-форварда "Зенита"
Московский ЦСКА договорился о переходе венесуэльского нападающего "Далянь Про" Саломона Рондона, сообщает "Чемпионат".
По сведениям издания, в ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, форвард подпишет контракт с "армейцами".
31-летний Рондон выступает за "Далянь" с 2019 года. Всего он провел за клуб 28 матчей, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с китайским клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года. Ранее венесуэлец играл за "Арагуа", "Лас-Пальмас", "Малагу", "Рубин", "Зенит", "Вест Бромвич" и "Ньюкасл". За сборную Венесуэлы сыграл 82 матча и забил 31 гол.
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