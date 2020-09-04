ЦСКА согласовал трансфер Карраскаля

Вингер "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаль, судя по всему, перейдет в ЦСКА.

По сведениям TNT Sports, клубы достигли договоренности по трансферу 22-летнего колумбийца. "Армейцы" заплатят за трансфер более 8 миллионов евро.

Карраскаль выступает за "Ривер Плейт" с 2019 года. За это время он провел 17 матчей, забил три гола и отдал один ассист.

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