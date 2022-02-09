ЦСКА согласовал трансфер колумбийского хавбека, игравшего на Украине

Фото: инстаграм Хорхе Карраскаля/Автор неизвестен

Колумбийский полузащитник "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаль перейдет в московский ЦСКА, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Российский клуб арендует футболиста на пять месяцев. При выполнении определенных условий выкуп игрока станет обязательным. ЦСКА уже согласовал с колумбийцем контракт до лета 2026 года.

23-летний Карраскаль выступает за "Ривер Плейт" с 2019 года. Всего он провел за клуб 81 матч, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Ранее играл за "Мильонариос", "Севилью" и "Карпаты".

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