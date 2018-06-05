ЦСКА согласовал трансфер опытного защитника

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ЦСКА согласовал трансфер опытного защитника
Исландский защитник "Бристоля Сити" Хордур Магнуссон близок к переходу в ЦСКА, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, российский клуб заплатит за футболиста 2,8 миллиона евро. Исландец подпишет с армейцами контракт до лета 2022 года. Также им интересовались "Рубин" и "Ростов".

В прошлом сезоне с 25-летний Магнуссон провел за "Бристоль" 32 матча.

Не пропустите: ЦСКА продлил контракт со своим ведущим защитником. | http://soccernews.ru

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