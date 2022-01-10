ЦСКА согласовал трансфер турецкого хавбека

Фото: инстаграм Юсуфа Языджи/Автор неизвестен

Турецкий полузащитник "Лилля" Юсуф Языджи перейдет в московский ЦСКА, сообщает Star.

По сведениям источника, российский клуб арендует футболиста на полгода с обязательством последующего выкупа. Хавбек уже договорился с "армейцами" по условиям личного контракта и вскоре прибудет в расположение клуба для прохождения медицинского обследования.

В нынешнем сезоне 24-летний Языджи провел за "Лилль" 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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