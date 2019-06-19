ЦСКА согласовал трансфер Влашича

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ЦСКА согласовал трансфер Влашича

Полузащитник Никола Влашич продолжит выступать за ЦСКА, сообщает телеграм-канал "ЭкСпорт".

По информации источника, армейцы договорились с "Эвертоном" о трансфере 21-летнего хорвата. Сумма сделки составит 15 миллионов евро.

Теперь ЦСКА согласовывает условия личного контракта с самим футболистом, который хочет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.

Московский клуб сейчас предлагает оклад 1 миллион плюс бонусы в размере 500 тысяч.

"Эвертон" купил Влашича в 2017 году за 10,8 миллионов евро. Прошлым летом "ириски" отдали игрока в аренду ЦСКА.

В составе российской команды хавбек сыграл 31 матч, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.

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