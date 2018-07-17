ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

Московский ЦСКА согласовал уход своего полузащитника Александра Головина в лондонский "Челси", информирует известный журналист Маттео Педроси в своем твиттере.

Так, по сведениям источника, армейцы и "аристократы" достигли соглашения по условиям трансфера 22-летнего хавбека. Сумма компенсации, которую получит за своего игрока российский клуб, пока не называется.

В прошлом сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА.

Напомним, уже сегодня Головин должен пройти медосмотр в "Челси". | soccernews.ru