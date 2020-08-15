ЦСКА согласовал условия контракта с бразильским защитником

Московский ЦСКА продолжает работать над трансфером защитника "Интернасьонала" Бруно Фукса.

По информации журналиста Николо Скиры, армейцы уже договорились с бразильским центрбеком об условиях личного контракта.

Теперь клубам предстоит согласовать сумму сделки. Напомним, что ЦСКА готов заплатить за игрока 7 миллионов евро.

На Фукса также претендуют "Монако", "Лилль" и "Милан".

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