ЦСКА согласовал условия контракта с бразильским защитником
Московский ЦСКА продолжает работать над трансфером защитника "Интернасьонала" Бруно Фукса.
По информации журналиста Николо Скиры, армейцы уже договорились с бразильским центрбеком об условиях личного контракта.
Теперь клубам предстоит согласовать сумму сделки. Напомним, что ЦСКА готов заплатить за игрока 7 миллионов евро.
На Фукса также претендуют "Монако", "Лилль" и "Милан".
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