ЦСКА согласовал условия контракта с Эджуке

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ЦСКА согласовал условия контракта с Эджуке

Московский ЦСКА продолжает работать над подписанием вингера "Херенвена" Чидеры Эджуке.

Ранее сообщалось, что клубы уже согласовали сумму трансфера - 12 миллионов евро.

Теперь же армейцы договорились с 22-летним нигерийцем о деталях контракта до 2024 года.

Ожидается, что сегодня футболист пройдёт медицинское обследование для ЦСКА.

Эджуке выступал за "Херенвен" с 2019 года, сыграл 29 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов.

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