ЦСКА согласовал условия контракта с Эджуке
Московский ЦСКА продолжает работать над подписанием вингера "Херенвена" Чидеры Эджуке.
Ранее сообщалось, что клубы уже согласовали сумму трансфера - 12 миллионов евро.
Теперь же армейцы договорились с 22-летним нигерийцем о деталях контракта до 2024 года.
Ожидается, что сегодня футболист пройдёт медицинское обследование для ЦСКА.
Эджуке выступал за "Херенвен" с 2019 года, сыграл 29 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов.
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