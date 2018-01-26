ЦСКА согласовал условия личного контракта с Мусой

Нигерийский нападающий "Лестера" Ахмед Муса близок к переходу в ЦСКА, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, российский клуб уже договорился с игроком по условиям личного контракта. При этом армейцы продолжают переговоры с англичанами. ЦСКА хочет арендовать игрока с правом последующего выкупа. В этом сезоне нигериец не провел ни одного матча.

Напомним, что 25-летний Муса ранее выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 годы, сыграл за клуб 168 матчей, забил 54 мяча и отдал 29 голевых передач.

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