ЦСКА согласовывает последние детали контракта своего очередного летнего новичка

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ЦСКА согласовывает последние детали контракта своего очередного летнего новичкаМосковский ЦСКА согласовывает последние детали трансфера защитника "Бристоль СитиХердура Магнуссона.

Об этом, как информирует СЭ, рассказал агент 25-летнего бека Бьярки Гунллаугссон. В частности, он сообщил: "Переход Магнуссона в ЦСКА должен состояться до начала Чемпионата Мира. Осталось согласовать последние детали по контракту".

Трансфер исландца оценивается в 3,5 миллиона евро.

Напомним, Щенников хочет провести всю свою карьеру в ЦСКА. | soccernews.ru

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