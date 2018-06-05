ЦСКА согласовывает последние детали контракта своего очередного летнего новичка

Московский ЦСКА согласовывает последние детали трансфера защитника "Бристоль Сити" Хердура Магнуссона.

Об этом, как информирует СЭ, рассказал агент 25-летнего бека Бьярки Гунллаугссон. В частности, он сообщил: "Переход Магнуссона в ЦСКА должен состояться до начала Чемпионата Мира. Осталось согласовать последние детали по контракту".

Трансфер исландца оценивается в 3,5 миллиона евро.

Напомним, Щенников хочет провести всю свою карьеру в ЦСКА. | soccernews.ru