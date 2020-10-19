ЦСКА сообщил дополнительную информацию о травме Карпова

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов прошел медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 11-го тура чемпионата России с "Динамо" (3:1), сообщает официальный сайт "армейцев".

У футболиста диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа. Сроки восстановления игрока не разглашаются. Травму Карпову нанес нападающий "Динамо" Вячеслав Грулев, который ударил его локтем в лицо.

18-летний Карпов является воспитанником ЦСКА. Всего он провел за московский клуб 25 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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