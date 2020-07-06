ЦСКА сообщил о смерти матери Виктора Гончаренко

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ЦСКА сообщил о смерти матери Виктора Гончаренко

Ушла из жизни мать главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко.

В связи с трагической новостью пресс-служба армейцев выразила соболезнования белорусскому специалисту и его семье.

Причина смерти женщины пока неизвестна.

42-летний Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года. В текущем розыгрыше РПЛ команда идёт на пятом месте.

Не пропустите: Гончаренко высказался о победном матче ЦСКА с "Ахматом". | http://soccernews.ru
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