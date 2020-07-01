ЦСКА сообщил о состоянии Федора Чалова, получившего травму в матче со "Спартаком"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прошел медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком" (2:0), сообщает официальный сайт клуба.

Сроки восстановления игрока не разглашаются. В ближайшее время форвард будет работать по индивидуальной программе. Скорее всего, Чалов не сыграет в матче 26-го тура чемпионата России с "Ахматом" (4 июля).

22-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 34 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с "армейцами" действует до лета 2022 года.

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