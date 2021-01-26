ЦСКА сообщил о состоянии травмированного Фукса

Бразильский защитник московского ЦСКА Бруно Фукс приступил к тренировкам по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба клуба в официальном Twitter.

Фукс перешел в ЦСКА летом 2020 года из "Интернасьонала" за восемь миллионов евро. Бразилец провел за московский клуб всего 12 минут в матче с "Ахматом" (3:0). В первом же матче за "армейцев" Фукс получил травму и с тех пор на поле не выходил. Затем бразилец травмировался на сборе ЦСКА в Кампоаморе.

Контракт 21-летнего Фукса с ЦСКА действует до лета 2025 года.

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