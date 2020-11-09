ЦСКА сообщил о состоянии травмированных Зайнутдинова и Марадишвили

Полузащитники московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов и Константин Марадишвили прошли медицинское обследование, сообщает официальный сайт клуба.

У Зайнутдинова выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. У Марадишвили повреждение мягких тканей правого бедра. Оба футболиста не помогут своим национальным сборным в ноябрьских матчах.

В нынешнем сезоне 22-летний Зайнутдинов провел 14 матчей и забил один гол. На счету 20-летнего Марадишвили один забитый мяч в 16 поединках.

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