ЦСКА сообщил точный диагноз травмированного Влашича
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
ЦСКА опубликовал информацию о травме полузащитника Николы Влашича, которую он получил в матче 28-го тура РПЛ против "Уфы" (1:1).
На обследовании у хорватского полузащитника было выявлено частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани. О сроках восстановления не сообщается. В ближайшее время Влашич будет работать по индивидуальной программе.
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