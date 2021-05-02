ЦСКА сообщил точный диагноз травмированного Влашича

Теги никола влашичцска москварпл

ЦСКА сообщил точный диагноз травмированного ВлашичаФото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

ЦСКА опубликовал информацию о травме полузащитника Николы Влашича, которую он получил в матче 28-го тура РПЛ против "Уфы" (1:1).

На обследовании у хорватского полузащитника было выявлено частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани. О сроках восстановления не сообщается. В ближайшее время Влашич будет работать по индивидуальной программе.

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