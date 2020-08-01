ЦСКА совершит еще одну попытку трансфера Веры

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ЦСКА совершит еще одну попытку трансфера Веры

ЦСКА не теряет надежд на трансфер хавбека "Аргентинос Хуниорс" Фаусто Веры.

Как сообщает "Чемпионат", руководство клуба полагает, что приход аргентинца поспособствует адаптации новичка команды Адольфо Гайча.

Напомним, что "Аргентинос Хуниорс" просит за Веру 10 миллионов евро, а первое предложение "армейцев" было в два раза меньше.

В текущем сезоне на счету Веры один гол в 14 играх.

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