ЦСКА обыграл "Спартак" в дерби. Влашич оформил дубль

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ЦСКА обыграл "Спартак" в дерби. Влашич оформил дубль

ЦСКА обыграл "Спартак" в домашнем матче 25-го тура чемпионата России.

Счет был открыт на 27-й минуте полузащитником "армейцев" Николой Влашичем. На 77-й минуте встречи арбитр удалил хавбека гостей Романа Зобнина. Точку в матче поставил также Влашич, оформив дубль.

Отметим, что в начале второго тайма главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско получил желтую карточку за спор с судьей.

ЦСКА - "Спартак" - 2:0 (1:0)

Голы: Влашич, 27 - 1:0, Влашич, 90+6

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Влашич, Марадишвили, Кучаев (Сигурдссон, 81), Обляков, Дивеев, Чалов (Бистрович, 68).

"Спартак": Максименко, Рассказов (Ларссон, 68), Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Умяров, Бакаев, Маслов, Соболев, Понсе (Мирзов, 82).

После 25 туров РПЛ ЦСКА занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 40 баллов. "Спартак" с 32 очками остался на 6 позиции.

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