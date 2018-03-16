ЦСКА сразится с "Арсеналом", "Атлетико" сыграет со "Спортингом" и другие пары 1/4 финала Лиги Европы

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ЦСКА сразится с "Арсеналом", "Атлетико" сыграет со "Спортингом" и другие пары 1/4 финала Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы. 

"РБ Лейпциг" (Германия) – "Марсель" (Франция)

"Арсенал" (Англия) – ЦСКА (Россия)

"Атлетико" (Испания) - "Спортинг" (Португалия)

"Лацио" (Италия) – "Ред Булл Зальцбург" (Австрия)

Стоит отметить, что первые четвертьфинальные матчи пройдут 5 апреля, а ответные - 12 апреля.

Не пропустите результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

комментарии
Данька

Уххххх как Атлетико везёт...

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